【回憶殺】53歲女星田麗擁有鄒族血統，五官立體深邃、身材高挑惹火，37年前演出《倚天屠龍記》小昭一角出道，累積大量影劇作品，還曾拍過裸體寫真，美豔形象深植人心，不過姣好外表並沒有為她帶來良緣，歷經2次失敗婚姻的她，現在隱居台東過著樸實的田園生活。

田麗曾接受《中天新聞》專訪，敞開心房聊起過往的3段感情，她曾和馬景濤交往4年，當時被愛衝昏頭，幾乎將演藝事業停擺，還貼心地照顧對方和前妻生的女兒，絲毫不介意當後媽，被問到分手原因，田麗做出揮拳的動作，「他就是有那樣的傾向啊」坦言受不了馬景濤的暴力性格，連對方的前妻都勸她快點離開。雖然這段感情已成過往，田麗仍心存感恩，謝謝對方讓她體會到當媽媽的感受，以及很接近家庭的親密關係。

田麗後來主持節目認識宋楚瑜的小舅子陳定中，兩人是以不婚主義為前提交往，沒想到過了三、四年，對方突然向她求婚，田麗當時心想：「哎唷！不容易耶！這麼多年不婚主義的人竟然向我求婚，那我也覺得很感動啊！」便爽快的答應了，未料陳定中婚後被拍到和空姐開房，婚姻僅維持3年便告吹，田麗表示兩人的想法、生活觀念已經不同，「他出去玩被人家抓到這一點，只是促成我們更早分手，把行程往前提而已。」

離婚6年後，田麗到大陸拍攝《下輩子還要嫁給你》認識當地男星李雨澤，兩人殺青後才來電，交往2年後被對方的單純和感情的忠貞打動，點頭閃嫁，沒想到還是敵不過聚少離多、文化差異和個性不合宣告離婚，她提到自己個性不愛計較，但對方卻事事計較，終究無法磨合。經歷幾次的感情失敗，田麗認為自己要的不多，最在乎「忠誠」兩個字，也了解適合自己的人並不多，但未來有機會戀愛，依舊不會排斥，但婚姻就必須再慎重考慮了。

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(中時電子報)