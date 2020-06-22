女子小佩（化名）在服役期間，與已婚軍人吳男發展婚外情，被吳男妻子發現，怒告求償100萬元。小佩辯稱吳男謊稱單身，兩人僅朋友關係，但吳男為安撫妻子，曾簽下「承認書」，詳列數十筆自己與小佩發生關係的時間、地點，成為鐵證，台北地院判小佩需賠償吳妻60萬元。

判決書指出，吳男於2008年結婚，婚後育有2名子女，因他從事軍職，經常不在家，吳妻擔負起照顧子女及家務責任。不料，吳妻2018年5月初，從吳男手機看到他與小佩的照片，以及他們交往周年的紀錄等，驚覺慘遭老公背叛。

吳男原本承諾妻子不再和小佩來往，但卻在6月間單方面提出離婚，吳妻氣炸告小佩侵害配偶權，求償100萬元。

台北地院審理發現，吳男於108年4月8至12日曾和小佩一同出國旅遊，而且還住在同一個房間；吳妻也提供多張吳男、黃女摟抱、裸體照片，再加上吳男還送了「交往週年戒指」給黃女。

此外，吳男在2018年12月曾親筆簽下「承認書」，寫下：「本人吳OO對於本人與外遇女子小佩發生婚外情乙事，本人坦承如下：本人...於106年2月起與小佩交往，並於下列本人之筆記本内所載時間、汽車旅館等地點陸續與小佩發生多次性關係。本人與小佩交往期間並多次相約於台灣各地出遊，並於106年4月8日至12日一同出國至日本旅遊。...」等語。

法官認定兩人交往已逾越一般朋友份際，而小佩身為已婚之人，應能知道吳男已婚的事實，判她需賠償元配60萬元。

(中時電子報)