1名張姓軍人2018年透過臉書認識一名年僅15歲少女，他明知少女還未成年，第一次見面就在車上發生性關係，之後又多次帶她到摩鐵嘿咻，甚至要求她擺出各種猥褻動作，拍照上傳網路相簿，供人瀏覽。警方發現照片循線追查，將張男送辦，法院依《妨害性自主罪》判張男有期徒刑2年10月。

張男於2018年3、4月間透過臉書認識少女，據周刊王報導，當時還是現役軍人的張男，與少女網路交往1、2個月，兩人相約見面，直接在車內就「搖了起來」；回程途中，血氣方剛的軍人又忍不住，2度車震少女。

之後張男又陸續帶少女到宜蘭、台北等地摩鐵發生性關係，還指使少女裸露身體擺出自慰、猥褻的動作，讓他拍照「回味」。張男甚至將少女的不雅照上傳至某網路相簿平台，供不特定人士瀏覽。

張男遭逮後坦承犯行，法官依《妨害性自主罪》以及《網際網路供人觀覽少年為猥褻行為之電子訊號罪》等，判他有期徒刑2年10月。

(中時電子報)