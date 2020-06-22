印度幻象（Mirage）2000戰機

早在這次的中印邊境血腥衝突前，印度空軍就迫切需要新戰機，如今它更是需要得十萬火急。

《富比士》（Forbes）雜誌的評論指出，雙方在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發的衝突中，印軍有20人喪生，而解放軍據說也有43人死亡或重傷。也難怪後來會傳出，新德里砸下7.8億美元（近231億台幣），向俄羅斯訂購了足以裝備或重新裝備2中隊的33架戰機。印度買戰機不奇怪，奇怪的地方在於，它竟然買了21架米格（MiG）-29和12架蘇（Su）-30戰機。

專家認為，就山區巡邏來說，蘇愷（Sukhoi）戰機尤其不適合。印度空軍約有230架蘇-30和60架米格-29，長久以來，一直打算添購戰機以推升戰力。未來它還計畫採購83架自製的「光輝」輕型戰機（Tejas LCA），以及144架外國製造的中型戰機。新德里認為，萬一情況需要，必須同時對付巴基斯坦和中國大陸，就需要把部署前線的飛行中隊從28支增為40支。

而目前的28支中隊裡，戰機種類繁多，其中有印度製和俄製戰機、有法製幻象（Mirage）2000與「飆風」（Rafale）戰機，也有歐洲「美洲豹」（Jaguar）攻擊機。目前除了「飆風」，蘇-30和米格-29在印度中型戰機的候選名單上外，美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和波音（Boeing）也分別以高度升級的F-16，還有F/A-18E/F力圖搶食這高達數十億美元的大單。另一方面，瑞典紳寶集團（Saab AB）也指望「獅鷲」（Gripen）能獲得新德里青睞。

航空專家庫柏（Tom Cooper）對印度空軍為了滿足迫切的需求，會想要大批採購蘇-30和米格-29感到訝異。儘管蘇-30在紙上看來令人印象深刻，但和西方戰機相較，卻缺乏必要的性能與戰力。他指出，印度空軍雖有200－250架蘇-30，可是要轟炸巴基斯坦的恐怖組織時，還是得動用幻象2000。

例如，2019年2月印度與鄰國巴基斯坦為了喀什米爾交火時，就出動了幻象2000，精準攻擊了巴基斯坦境內的疑似恐怖份子基地。而巴國則以F-16戰機反擊，最後印度損失了1架米格-21戰機。再回顧1999年，當時印度出動俄製戰機，但攻擊巴基斯坦的高山基地時，卻費了九牛二虎之力還搞不定。最後幻象2000出馬，才成功摧毀了巴國的關鍵總部。

庫柏認為，數十年來，印度空軍幻象2000發揮的戰力始終優於蘇-30。而幻象2000的接班人「飆風」也是印度較優的戰機，可是新德里卻只訂購了36架。分析指出，蘇-30不僅缺乏最新的精準空對地飛彈，縱使從高海拔空軍基地出動，也無法有效支援印度在中印邊界「實際控制線」（LAC）的軍事行動。

此外，庫柏說，巴庫拉仁波切機場（Kushok Bakula Rimpochee Airport）位於海拔11,000英尺（約3352米），而蘇-30只要能發射攜帶的兩枚空對空飛彈，印軍就夠高興了。更糟的是，每出擊一次，它們的剎車碟和輪胎就得更換。既然如此，印度空軍究竟為什麼要買蘇-30？顯然這是出自政治考量，國營印度斯坦航空公司（HAL）獲得授權，得以在印度製造。而新德里採購蘇-30，錢最後還是會回到印度企業的口袋。

至於較輕的米格-29在列城（Leh）的表現雖然比蘇-30好，但並不意味對印度來說，這老舊的米格機是正確的選擇。新德里打算向老俄採購的米格-29顯然已過時，俄方在交機前，還得加以翻新。庫柏認為，米格-29根本就無法勝任維護邊境的重責大任。

(中時電子報)