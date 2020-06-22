2015年12月上櫃生技指數約200點左右，當時出現較大的套牢量。

進入6月份的台股，在台積電的帶領之下，加權指數曾經一度來到11771的波段高點，不過近兩周，電子的成交比重逐漸下滑，基本上在65%以下已經成為常態，甚至6/17當天電子成交比重竟然只有56%，這是過去非常罕見的現象，如果未來電子成交比重一直未能回到70%以上，就必須留意主流是否已經轉變，特別是配合成交量若未能放大到2000億以上，那麼即使11771再度越過，對於大盤而言也是量價背離，要慎防指數取高之後的回檔。

事實上，台股結構內容已經悄悄變化，以往擔綱主流的電子股有漸漸退位的現象，目前來看電子似乎只有點放行情，如被動元件國巨勉強站上均線之上，同族群華新科、奇力新就相對弱勢，同樣情形也發生在Dram族群上，群聯也在短天期均線上，但威剛、十銓、南科等就相對弱勢，這是投資朋友在操作電子股必須留意的。

當然這些資金都跑到生技族群，主要是因為世界各地都即將解封，怕新冠肺炎疫情又再度擴散，事實上北京就已經出現二次感染，在這樣的時空背景下，台灣的生技產業異軍突起，不論從口罩、快篩、疫苗甚至新藥，都出現了輪流大漲的現象，此時想要再進場買生技股，究竟會是風險還是機會？

首先，從幾個面向來談，6月初時，美國曾向台灣發出「新冠戰略物資緊急需求」，包括抗生素、口罩及檢測相關量能。以上其實正反應美國相關醫療需求是大的，再來今年下半年非常有機會形成「台美生醫合作」，所以生技族群是有很多利多在後面等著。

就生技股周線技術面來看，按照目前量價關係，之前比較大的套牢量，是發生在2015/12，大約是上櫃生技指數約200點左右，依照目前上櫃生技指數在166附近，往上應該還有空間。另外不要忘記，今年7月還有生技月，非常有可能加速生技往上的機會。

至於怎麼選擇生技股，基本上大漲過的不建議去追逐，特別像快篩如亞諾法、ABC-ky都經在噴出階段，反而要留意大江後面的機會，基本上該公司也有做核酸檢測，且可自動化生產2000個核酸樣本，為目前市場上檢測量能最高儀器，該檢測已申請FDA與歐盟認證，也獲台灣疾管局勘查確效。

明基醫去年獲利1.69元，為近4年最高，醫院服務、醫療耗材、醫療設備皆有成長，其可攜式超音波可協助醫師對新冠等肺炎疾病之觀察及診斷。而智慧手術室iQOR獲首家醫美診所導入，將為成長新引擎。

另外，中裕從新藥神壇跌落之後，股價已經充分反應過去利空，近期股價橫向整理2個月，有打出頭肩底現象，該公司也重新研發，預計愛滋病二合一新藥明年初有機會FED核准上市，其市場為之前10倍大，若合一持續往上，是可以留意新藥是否會有比價效應。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時電子報)