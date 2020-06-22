由花蓮縣政府及交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處共同主辦、花蓮縣體育會承辦及壽豐鄉公所等相關單位協辦的龍舟競賽活動，即將於6月25日及26日於壽豐鄉鯉魚潭潭南大草坪舉行。

每年龍舟競渡除了緬懷愛國詩人屈原及展現團隊精神外，民眾更可於競渡過程中欣賞花蓮的好山好水。今年總計有60支隊伍參與競技，分成競技組及體驗組，競賽隊伍包含傳統龍舟28隊、小型龍舟32隊。

全家大小看龍舟賽

活動除了鑼鼓震天、扣人心弦的龍舟競賽外，更有熱情洋溢青春舞蹈，及原住民舞蹈展演等表演。在鯉魚潭明媚的湖光山色及豐富的嘉年華系列活動內容，能與會的花蓮鄉親與遊客留下難忘美好的端午佳節回憶。

另外，花蓮縣政府為推廣全民運動的風氣，以及健康親水運動環境，特別配合本次活動，在鯉魚潭畔辦理水上運動嘉年華活動，將有獨木舟等項目，期盼花蓮鄉親全家大小手牽手，以最愉快的心情欣賞龍舟競賽。

（花蓮縣政府廣告）

(中時 )