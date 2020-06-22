番茄源自於南美洲，直到19世紀中才廣為歐洲人所食用；台灣在17世紀荷蘭人佔領時期，才有幸接觸到這紅透的寶石。化工系出生的郭能禎因緣際會下接觸園藝，對植物栽種產生濃厚的興趣，更報考台大園藝研究所學習相關知識。

郭能禎多次走訪荷蘭取經，經10多年評估，斥資2億元打造全台唯一的玻璃溫室，「番茄方舟溫室農園」佔地7000平方公尺，引進荷蘭的技術與設備，全年使用中央空調調節溫度與濕度，進出皆需穿著防護衣、頭套及鞋套，為番茄打造出最安全、最適合的生長環境。

番茄界綠寶石

番茄方舟培育出來的番茄果實豐碩飽滿、果肉細緻且富含層次，嚐起來更是因品種的不同，交織出多變豐富的獨特風味，其中像是從日本引進的特殊品種「琥番茄」堪稱番茄界綠寶石，外形猶如橄欖，綠色外表帶老虎斑紋，雖不像一般番茄帶紅色色澤，但茄紅素卻是牛番茄的3倍。

園區栽種的過程堅持不用農藥，並從比利時引進熊蜂幫助番茄自然授粉，且不斷地引進不同番茄品種，保留20餘種最適合台灣人口味的品種，提供多樣化選擇。用心培養出的番茄營養價值比一般番茄高出許多，受到零售通路喜愛，Jasons Market、家樂福或高檔餐廳，都特別指定與郭能禎一手打造的番茄方舟溫室農園合作。（尤蓉）

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