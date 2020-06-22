最好的感謝就是 「罩」顧好自已，安心健康防疫也要身心紓解壓力，疫情因素難免出現恐慌、害怕、焦慮等負面情緒。新冠肺炎改變了民眾消費模式，e便利通吃喝玩樂樣樣有，是您調適身心購物娛樂的好選擇。

防疫有你 健康有禮

民以食為天，從夜市小吃到米其林餐廳，在疫情日漸趨緩當下，e便利通在政府振興經濟期間限時推出 「防疫有你、健康有禮 振興三倍A好康」活動，只要在《中國時報》分類廣告、e便利通優惠專區內所列的任何店家消費，店家將提供您物超所值的折扣或省錢優惠券。（戴世宏）

(中時 )