振興三倍A好康 店家好禮大放送 03:082020/06/22 中時 溫博鈞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最好的感謝就是 「罩」顧好自已，安心健康防疫也要身心紓解壓力，疫情因素難免出現恐慌、害怕、焦慮等負面情緒。新冠肺炎改變了民眾消費模式，e便利通吃喝玩樂樣樣有，是您調適身心購物娛樂的好選擇。 防疫有你 健康有禮 民以食為天，從夜市小吃到米其林餐廳，在疫情日漸趨緩當下，e便利通在政府振興經濟期間限時推出 「防疫有你、健康有禮 振興三倍A好康」活動，只要在《中國時報》分類廣告、e便利通優惠專區內所列的任何店家消費，店家將提供您物超所值的折扣或省錢優惠券。（戴世宏） (中時 ) #便利通 #防疫 #店家 #振興 #好康 也許您會感興趣 生活熱門新聞 睡覺前遙控器「這按鈕」一按 夏天冷氣開整晚省電12％ - 生活 木瓜別和這兩種食物同時吃！神奇好處全沒了 - 生活 「43-28=15」老師要求這樣算 家長爆氣：現在教育怎麼了 - 生活 被親姊謝淑薇告竊盜 謝政鵬臉書千字痛訴：這輩子不用往來 - 生活 日環食搶先拍曝光竟不是正圓？網一看全驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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