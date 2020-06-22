大陸電商平台拼多多創始人黃崢或是本次「618」活動的最大贏家。上周拼多多股價漲近20％，黃崢這位電商領域後起之秀，最新身家已經超越馬雲。今年黃崢年僅40歲，但身家已經超過了3000億（人民幣，下同），所創立的拼多多成立不到5年，市值已突破千億美金。

據《中國基金報》引述富比世即時富豪排行榜顯示，截至6月21日下午4點，拼多多創始人黃崢的身家已經達到了454億美金（約合人民幣3210億），已經超越前大陸首富馬雲。而目前大陸首富為騰訊創始人馬化騰，其身家為515億美金，比黃崢多61億美金。

回顧稍早今年4月初發佈第34期全球億萬富豪榜，馬雲身家為388億美元位列大陸首富，馬化騰則擁有為381億美元身家排名第2大富豪，而當時黃崢身家為165億美金，在大陸富豪中排名第10位。卻沒想到僅短短2個多月時間內，大陸頂級富豪名次快速洗牌。

(旺報 )