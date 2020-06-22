小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】 5月失業率估逾4％ 6月恐飆高

新冠疫情衝擊面擴大，繼4月失業率突破4％、達4.03％，創近7年同月新高，學者專家預期今（22）日公布的5月失業率也難樂觀，台大國發所副教授辛炳隆示警，國際疫情仍然嚴峻，5月失業率雖不致飆升，但仍難樂觀，預期應在4％以上，但要注意的是，今年大學畢業生延後畢業，在6月投入職場下，屆時，失業情形恐將出現明顯攀升。

【2】 留住外籍人才 蔡推新經濟移民法

全球面臨人才荒，蔡英文總統昨天表示，政府正推動「新經濟移民法」，希望在立法院通過後，可以讓想留在台灣工作的外籍青年，能有機會留下來，至於創業相關貸款和輔導，「我們也願提供跟在地人一樣的協助」。

【3】陸機又闖西南空域 我適切應對

空軍昨日表示，我方偵獲中共殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，偵巡戰機全程掌握並驅離應處。共機6天5度飛我西南空域，前所未見。

【4】涉掏空 必翔董座之女100萬交保

前電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明女兒戴佳瑀，因捲入必翔子公司「揚明實業」與大陸「天一智能」等公司假交易，掏空必翔近20億元，遭北檢通緝，戴女昨早突自美國搭機返台，遭航警逮捕通知檢方，由於戴返台後須進行14天隔離檢疫，檢察官以視訊訊問後，依《證交法》諭令戴交保100萬元，並限制出境、出海、住居。

【5】北京百事分廠傳疫情 關廠停工

百事食品公司在北京大興區磁魏路分廠，20日驚傳有8人感染新冠肺炎，其中2人曾到過新發地市場，密切接觸者87名，全部集中隔離；該廠除隨即宣布關閉，其餘480名員工立刻集中隔離篩檢，檢驗結果皆為陰性。百事中國昨緊急發聲明表示，染疫工廠並未生產可樂。此外，北京昨日再有2地提升為高風險地區，短短10天累計確診達227例，蔓延10個區。

(中時電子報)