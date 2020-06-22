由獨派大老辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」，平時除了推動基金會理念外，也致力於性別平權、動物保育和環境保育等課題；孰料，基金會的離職資深女員工「楚楚」（化名）控訴，之前在職時就屢次遭到基金會頂頭上司張姓男子性騷擾和職場霸凌，張男甚至打著基金會名義在外到處募資，種種脫序行徑，早已和制憲基金會宗旨背道而馳。

楚楚表示，他在進入制憲基金會前，就曾和張男合作多次，因此，當時眼見對方公司面臨財務危機，她毫不猶豫伸出救援之手，將張男一同拉進基金會，希望能稍稍減緩張男的經濟負擔。

豈料，張男平時不但愛開黃腔，還常常拍攝女路人「清涼照」品頭論足，有時還會語帶輕蔑的評價「這妹好像不錯，可以拐來睡」、「喔！我硬了」等下流言語，雖然楚楚多次提醒他「注意自己的身分」，但張男總是充耳不聞。

小職員楚楚基於認識一場，便引薦張男來任職制憲基金會擔任高層，沒想到卻是引狼入室。（圖／讀者提供）

楚楚回憶，張男有一次看到基金會的工讀生妹妹在組織活動時，身穿薄紗材質的衣服和短裙，脫口就說「對嘛！上班就是要穿這樣嘛，幹嘛穿褲子啊」。搞得工讀妹妹很不自在，只能抱怨「他（張男）這樣物化女性，真的讓人很不舒服」。

而張男一切「豬哥」行徑早備受同事間非議，更和基金會宗旨和理念背道而馳，但最終被迫離開基金會的人卻是楚楚，不禁讓懷抱理想的楚楚氣憤又不諒解，進而提告。

本刊記者致電張男詢問回應，豈料當記者表明身分、都還尚未發問時，張男就先質問：「我的電話誰給的？」「我不接受任何訪問。」隨即掛斷電話。而制憲基金會執行長林宜正則表示，事件（性騷擾）發生後已要求張男「無限期停職」，會等到司法判決結束再考慮後續處置。

但本刊掌握到的消息指，張男似乎早回鍋基金會任職。對此，林宜正解釋：「因為人力不足的關係，所以先請張男以志工身分回來幫忙。」至於性騷擾事件辜寬知情與否？林宜正表示，「他應該知道」。

辜寬敏的夫人王美琇遭指控包庇制憲基金會高層性騷員工。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)