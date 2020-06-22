台灣制憲基金會日前遭爆內部張姓高層，涉嫌對女員工性騷擾，除了常傳送性騷擾的訊息，甚至在出差住飯店時，瘋狂對女職員奪命連環叩，還要對方去他房間陪聊，搞得女職員不勝其擾。

基金會離職女員工楚楚（化名）控訴，她向來負責活動流程和人員的安排，許多細項都要在前一天做多次的確認，但「張男常一到飯店，就用Line和房間內線狂叩」。目的卻只為了要楚楚去他房間陪聊天。

雖然，楚楚也曾順著張男開玩笑說「櫃檯的妹妹蠻漂亮的，你可以去找她聊天」，不料張男竟回「我就喜歡你這種風塵味的」。讓女方感到心力交瘁。

楚楚想到張男的誇張行徑，不禁翻了白眼，「有一次我們到南部出差要住汽車旅館，張男一到飯店就又『照慣例』狂叩，要我去討論公事，結果我剛進房間，竟然看到他只穿一條內褲半躺床上」。看到這樣的態勢，楚楚相當恐懼，隨即以工作為由擺脫當時的處境。

張姓高層與女員工傳訊時不時就要開一下黃腔，甚至還會偷街上女孩照片，說自己「有反應」。（圖／讀者提供）

楚楚指控制憲基金會張姓高層不斷以言語性騷擾女性員工。（圖／黃鵬杰攝）

而張男一切「豬哥」行徑早備受同事間非議，更和基金會宗旨和理念背道而馳，但最終被迫離開基金會的人卻是楚楚，不禁讓懷抱理想的楚楚氣憤又不諒解，進而提告。

本刊記者致電張男詢問回應，豈料當記者表明身分、都還尚未發問時，張男就先質問：「我的電話誰給的？」「我不接受任何訪問。」隨即掛斷電話。而制憲基金會執行長林宜正則表示，事件（性騷擾）發生後已要求張男「無限期停職」，會等到司法判決結束再考慮後續處置。

但本刊掌握到的消息指，張男似乎早回鍋基金會任職。對此，林宜正解釋：「因為人力不足的關係，所以先請張男以志工身分回來幫忙。」至於性騷擾事件辜寬知情與否？林宜正表示，「他應該知道」。

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(中時電子報)