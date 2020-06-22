台灣制憲基金會的張姓高層，日前先後遭爆性騷醜聞，又常在外「拿雞毛當令箭」，假借基金會名義募款，疑似想以此拯救自己岌岌可危的生技公司。制憲基金會前員工楚楚（化名），自2008年開始，就跟著辜寬敏征戰各地，走訪319個鄉鎮，雙方可說是合作愉快，後來也被延攬至基金會工作。

楚楚透露，其實早在走訪319鄉鎮時就曾和張男合作，也短暫待過張男的生技公司，之後加入制憲基金會時，恰巧得知張男公司正面臨財務危機，基於過往情誼，便將張男帶進基金會，再度一起共事。

誰知張男進來後並不老實，常拿基金會經費替自己事業大關係、做人情；更扯的是，制憲基金會創立以來從未有募款活動，但張男卻疑似為了挽救自己的生技公司，竟私下對企業主募資。

知情人士指出，張男曾在餐聚上趁機向一位企業主表示：「董仔，我們基金會未來要募資，你要不就捐個3本（30萬元）吧」。企業主面露難色表示：「錢都是我老婆管的，我不知道。」企圖四兩撥千金帶過話題，豈料，張男竟還討價還價，「不然就捐一本嘛」，令在場人士尷尬傻眼。

而張男一切「豬哥」行徑早備受同事間非議，更和基金會宗旨和理念背道而馳，但最終被迫離開基金會的人卻是楚楚，不禁讓懷抱理想的楚楚氣憤又不諒解，進而提告。

本刊記者致電張男詢問回應，豈料當記者表明身分、都還尚未發問時，張男就先質問：「我的電話誰給的？」「我不接受任何訪問。」隨即掛斷電話。而制憲基金會執行長林宜正則表示，事件（性騷擾）發生後已要求張男「無限期停職」，會等到司法判決結束再考慮後續處置。

但本刊掌握到的消息指，張男似乎早回鍋基金會任職。對此，林宜正解釋：「因為人力不足的關係，所以先請張男以志工身分回來幫忙。」至於性騷擾事件辜寬知情與否？林宜正表示，「他應該知道」。

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(中時電子報)