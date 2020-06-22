台灣制憲基金會張姓高層，日前遭爆對員工性騷擾和假借基金會名義募款；事實上，許多地方人士以及曾與張男共事過的同事早對他的行徑嗤之以鼻，但縱使外界對張男風評不佳，因他懂走「夫人路線」，直搗基金會權力中心，拚命對辜寬敏老婆拍馬屁和恭維，而辜夫人偏偏就喜歡「這個味兒」。

張男在基金會工作時就屢吃前員工楚楚（化名）豆腐，眼見一直無法到手，他竟以背後有辜夫人撐腰，計畫一連串的報復行動，甚至拉幫結派，只為逼走楚楚。

去年8月底，楚楚將申請的100多萬款項，連同相關單據一起上報，年底開最後會議時，執行長林宜正曾問：「之前的經費有沒有問題？」當下並沒有任何一個人提出異議，但今年3月，基金會主任黃啟豪和辜夫人的秘書突然就指控楚楚浮報、揮霍公款。

當楚楚知道這一切都是張男在幕後指使，不甘就此屈服，索性將心一橫，果斷把「不認帳」的部分全部自我吸收，將13萬多元的款項匯到基金會帳戶。眾人眼見楚楚沒有退縮，竟又洋洋灑灑無的放矢，將一些莫須有的罪名、包括「不合規定報帳程序」、「曠職沒打卡」等全都冠在楚楚頭上，目的就是要逼楚楚自動離開。

張姓高層夥同辜寬敏夫人的特助指控楚楚浮報、揮霍經費13多萬元，就是要讓楚楚自動請辭。（圖／本刊繪圖組）

楚楚心裡有數鬥不過這些人，黯然離開基金會，同時在今年4月對張男提出《性騷擾》告訴，基金會得知後也積極處理，決定在司法判決結束前將張男處以無限期停職處分。結果辜夫人得知後，竟又讓張男在6月初回任基金會，

本刊記者致電張男詢問回應，豈料當記者表明身分、都還尚未發問時，張男就先質問：「我的電話誰給的？」「我不接受任何訪問。」隨即掛斷電話。而制憲基金會執行長林宜正則表示，事件（性騷擾）發生後已要求張男「無限期停職」，會等到司法判決結束再考慮後續處置。

但本刊掌握到的消息指，張男似乎早回鍋基金會任職。對此，林宜正解釋：「因為人力不足的關係，所以先請張男以志工身分回來幫忙。」至於性騷擾事件辜寬敏知情與否？林宜正表示，「他應該知道」。

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(中時電子報)