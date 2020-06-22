隱身板橋民治街青翠市場的一間40年的「行善麵店」，不僅是第一個在台灣發起「待用麵」的店家，42歲的老闆顏維勳還每年固定環島行善。但事實上，顏維勳過去混過幫派、走過歪路，15歲殺人被關也不怕，甚至一心想著「做兄弟只要關過一次，以後在江湖上走路就能更有風」。

談起過去這段「古惑仔」歲月，顏維勳再回想起來，不免露出不好意思的苦笑，「以前脾氣很衝，常常會跟別人比狠、比大尾。」15歲那年不小心打死人，他其實也不怕。「那時候都存在一個觀念，就是如果要當兄弟，你沒有進過監獄，就沒有兄弟那種格調，如果進去洗一輪之後，其他人會更尊敬你」。

顏維勳從國中開始就走歪路，常常跟別人比狠、比大尾。（圖／讀者提供）

關了3年半再出來，顏維勳開起了刺青店做生意，因龍蛇雜處，常有不少兄弟攜槍帶炮到他店裡「談事情」，自己常常「公親變事主」，甚至兩度面臨被砸店命運。

顏維勳無奈透露，「因為自己個性就是比較雞婆啦，那時候我拿槍出來跟對方拚，然後就又卡到案件。」就在以為又要再度入監的時候，不料冥冥中竟有「貴人」相助。

顏維勳說：「有一天我夢到有人跟我講話，要我去做善事，事情（案件）就會有轉機。」醒來後，顏維勳半信半疑，帶著不安的心情去南鯤鯓祈求神明，並求得籤詩，「我抽了兩支籤，第一支籤詩描述我當時的處境『穩死的』，但第二支內容卻是『事情會有轉機，有貴人相助』」。

顏維勳意外看到義大利發起「待用咖啡」，啟發了他「待用麵」的想法，並且因此被諸多媒體報導。（圖／讀者提供）

巧合的是，那時法官突然重新閱卷，發現顏維勳的案件並不構成累犯的刑期加重，並且決定給他緩刑的機會，當下顏維勳心想這就是老天給他重生的機會。「那一刻起，我立誓讓自己重新做人。」

如今的顏維勳不僅浪子回頭，同時也發願以自己微薄的力量回饋社會，「我要用我的餘生彌補過去對社會造成的傷害。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)