新北市板橋區一間開了40年的小吃店「行善麵店」，用餐時刻，老闆顏維勳總是頂著爐灶的悶熱揮汗工作，他始終滿臉笑容，客氣又親切的招呼著每個人，如果不是看到他身著短袖裸露在外面布滿刺青的四肢，和因過往人生經歷所散發出的江湖氣息，實在很難想像現在已行善為志向的他，曾是個混幫派，多次讓父母親夜夜擔心流淚的浪子。

「我們以前在南部養豬，之後北上打拼，為了在台北過好生活，結果就管不到小孩子管教問題」，顏媽媽一語道盡心中最深的痛，懊悔以前忙於工作，無法及時導正顏維勳，讓他在國小上國中最叛逆的年紀，打架、翹家、逃學樣樣來。

顏爸爸和顏媽媽曾為了顏維勳流乾眼淚，還好顏維勳迷途知返，懸涯勒馬，甚至開始行善，如今顏家兩老臉上盡是欣慰與幸福的笑容。（圖／張文玠攝）

顏維勳的人生路愈走愈歪，甚至在15歲就因不小心失手打死人，要被送進監獄。不過，當時的顏維勳，哪裡知道父母親的深深自責，甚至以為父母已經對他失望透頂，所以在要被警察帶走的時候，他只短短對顏爸爸說了句「我走了」就要步出門外，不料竟看到一向堅毅的父親眼眶泛紅，悄悄拭淚，讓顏維勳當下情緒潰堤，如今再想起，依舊讓他不禁語帶哽咽「當時怎麼會做這樣的事」。

在之後的牢獄生活中，顏維勳真的靜下心去反省自己的一切錯誤，也立誓出去後絕對要做好人。」但外面的花花世界誘惑多，「出獄之後被小弟拱上天，左一句『大哥』、右一句『勳哥』這樣叫，真的很容易被迷惑，會因為感覺有面子就又『撩落去』」。

所以即便出獄後，顏媽媽為了讓兒子能重新開始，幫顏維勳弄個小生意可以做，但顏維勳無心經營，一句「生意不好」收起店面，更開起了環境複雜的刺青店，讓顏維勳重蹈先前的惡性循環中。

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(中時電子報)