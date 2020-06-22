板橋區「行善麵店」老闆顏維勳年少時曾因失手殺人而進出觀護所及監獄，出獄後決定重返正途，之後偶然在網路上看到一張流浪漢喝待用咖啡的照片，讓顏維勳非常感動，於是他覺得可以在自家的麵店試著推廣待用麵，讓有能力的人上門用餐後幫忙多付一碗麵錢，幫助有需要的人吃麵。

「行善麵店」推出待用麵至今已經送出上萬碗麵，期間顏維勳見過形形色色的人，而他為了領用人的尊嚴，總是貼心替他們設想很多。

「待用麵」發起影響很多人，不少人都在有限能力範圍內積極響應「行善麵店」善舉，讓人看到社會的溫暖。（圖／張文玠攝）

他回憶：「有一位中年大叔，外表看起來乾乾淨淨的來領待用麵，一旁的婆婆媽媽卻在旁嚼舌根，『好手好腳的，還來吃免錢的』。」當時他看到那位先生有點窘迫，於是便關心他從哪裡來，他說從新莊搭車來包麵回去給媽媽吃，心想他應該很需要幫助，而且他也客氣的只包一碗麵，所以讓他多帶一些回去。

值得一提的是，顏維勳深知「一味餵魚吃無法解決根本問題」，像曾經有個爸爸帶著20多歲的兒子來拿待用麵，由於兒子有重度智能障礙，容易大小便失禁，但因不能將人單獨留在家中，所以出外難免遭到別人側目。

有阿公阿嬤曾將過期的待用麵券塗改後來使用，但顏維勳不生氣，反而認為老人家很「古錐」，要他們以後不用拿券也能吃麵。（圖／翻攝自臉書）

看到這名父親如此辛苦，顏維勳就跟這名父親說「以後我幫你們送過去就好」，同時也發現他們住在地下室套房，環境很不好，想著「長久關在房裡正常人都會得憂鬱症」，所以便幫這名爸爸找攤位、批貨賣襪子，讓他穩定增加收入、改善生活，更重要的是，得以重新再和外界互動、接觸。

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(中時電子報)