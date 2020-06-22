板橋青翠市場的「行善麵店」老闆顏維勳，年輕時曾混過幫派，還因犯下重罪入獄服刑，後來因神明託夢點醒，讓他改邪歸正，開始發願助人，除了發起「待用麵」，還固定每年一次環島行善，但他卻仍嫌不夠，構想出「愛心麵販賣機」藍圖，隨時都能幫助到有需要的人。

其實顏維勳在15歲時就因殺人被判刑入監，但出獄後，他沒因此洗心革面，甚至又讓警方在他家搜索到槍枝，就在顏維勳即將再面臨蹲苦窯的前一刻，竟發生了「奇蹟」。

顏維勳說：「有一天我夢到有人跟我講話，就要我去做善事，事情（案件）就會有轉機。」果然，法官突然重新閱卷，發現他的案件並不構成累犯的刑期加重，並且決定給他緩刑的機會，當下顏維勳心想這就是老天給他的機會，「那一刻起，我就立誓重新做人。」

因為疫情影響，待用麵的捐款人逐年減少，但顏維勳表示即便如此，他還是會繼續行善下去。（圖／張文玠攝）

下定決心後，顏維勳在2012年將刺青店改成宮廟，供人拜拜與行善，也開始每年一次的環島行善，到育幼院，療養院當志工或捐款。隔年又把家中的老麵店改名為「行善麵店」，更推出全台首創的「待用麵」幫助貧困民眾。

即便做了這麼多，顏維勳卻仍不止步。行善麵店雖然可以說幾乎全年無休，但難免會碰到需要休店的日子。「原來過年時店裡連休5天，結果卻有人因此餓了許久」，看著對方珍惜感激的吃著面前那碗麵，讓他心中萌生出了「愛心麵販賣機」想法。

顏維勳希望未來能透過與民間企業及政府合作，在各地設立「愛心麵販賣機」，讓這些弱勢族群以及有需要的人不必在領待用餐時遭受異樣眼光，「我會盡我能力伸出手給需要幫助的人。」

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(中時電子報)