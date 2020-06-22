荷蘭日前發生一起驚悚命案，一對夫妻結婚近20年，不過妻子近來打算離婚，丈夫心生不滿下，憤而殺害妻子並肢解全身，還將各部位分別藏在野外多處。直到有民眾在阿姆斯特丹河中發現一個手提箱，打開後驚見裡頭裝著一具無頭、無四肢的屍體，案情才終於曝了光，引起當地社會一陣驚恐。

根據《鏡報》報導，事發於2018年12月，巴特（Bart B.）被指控殺害52歲的妻子姬特曼（Miranda Zitman），不過他否認犯行，並供稱妻子是在收拾行李離開期間，突然摔下樓梯身亡。不過檢察官指出，姬特曼的死因是因頭部受到重擊，再加上樓梯底部並未發現血跡，認為案情並不單純。

經調查發現，姬特曼銀行帳戶中，有多筆款項匯至巴特的帳戶，金額多達11.6萬歐元（約新台幣383萬元），巴特向法官宣稱，是妻子親自匯錢給他，不過檢方懷疑她是受到威脅才會如此。此外，在姬特曼死後數週，巴特還製造妻子還活著的假象，冒充是姬特曼傳訊給家人及客戶，直到隔年1月才報案失蹤。

巴特雖然否認殺害姬特曼，不過他坦承自己將妻子的身體埋葬在「她珍愛的地方」。當地媒體報導指出，姬特曼全身慘遭肢解，軀幹被裝進行李箱後丟棄河中，頭部、四肢等部位則被埋藏在花園裡，不過警方至今仍未找到姬特曼的雙腿。荷蘭烏特勒支（Utrecht）當地法院將於7月3日進行裁決。

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(中時電子報)