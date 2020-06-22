6/22-6/28｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

21日夏至也是百年難得一見的天文奇景「日環食」出現之日，人稱「國師」的星座專家唐綺陽表示，上位者如果受到影響而做出有問題的決策，這是人禍。她說，天災也有蠢蠢欲動的跡象，而這股威力很可能一路延續到9月。

唐綺陽表示，剛進「開創」（本身相當有「開創性與破壞性」）的強力太陽，21日下午又馬上日蝕，「至陽至尊的太陽蝕了，在古代，這可不是開玩笑的」，所有領導人、久居尊位、商號的上位者，難免都會受此蝕象影響，而有岌岌可危的恐懼；上面的動盪，自然會影響下面，像是「情緒迷惘不安、為對立而對立，行為衝動」而做出有問題的決策，這是人禍。

唐綺陽說，日蝕也令天災蠢蠢欲動，氣候不穩、流行病（二度木冥合，世界上還有很多地方瘟疫二度爆發且更嚴重，台灣根本平行世界）、蟲災、飢荒等，這都是天災。唐綺陽示警 ：「不只未來一周，威力還會延續至9月」，她更進一步說明，「今年本就一波又一波，籠罩在破壞力道強大的能量場裡」。

唐綺陽指出，6月的可怕之處就是有太多「指令明確的大星象」，此刻合併夏至、合併日環蝕且在「開創星座」等星象，讓人感受到水深火熱、天災人禍、對立衝突不斷。在這樣的情況下，「最可憐的是只能任由宰割的升斗小民，生存都出現危機引發人心浮動」。

此外，周二(23日)海王星逆行，關於「受害者、弱勢、小動物、自然環境」等議題必有「凸顯、反轉」之勢。她說，這個星象對 假貨帶來影響，所有的作假會被起底，然後帶來一波反轉。

本周星象頻頻！「火星最後衝刺」，衝突有白熱化傾向，唐綺陽提醒要當心刀火意外，以及慎防水上活動的安全。「土星逆行水瓶最後衝刺」，則令人更加見識到網路的影響力，如果被不當運用，大家一定能感受到輿論的霸凌。

重要星象：緊鑼密鼓的六月，火星最後衝刺，水星逆行中，土星逆行水瓶最後衝刺，海王星逆行。

工作注意↓

雙子：適合擬定長程計畫，能心想事成

射手：靈感點子準確，可盡情暢想發揮創意

魔羯：與年輕人做連結，會帶來刺激或改變

雙魚：收斂一下改革的想法，不要太過心急

桃花注意↓

金牛：要不要桃花，是自己的課題

處女：感情上能受到安慰與呵護

天秤：感情甜蜜順利，約會很愉快

水瓶：有狀況別逃避，把話聊開也不錯

財運注意↓

巨蟹：理財需要的資源，喊一聲就有

天蠍：試試手氣，能有中獎好運

健康注意↓

白羊：忙碌使得精神緊繃，注意腸胃健康

獅子：別心不在焉，以免意外連連

天災也有蠢蠢欲動的跡象，而這股威力很可能一路延續到9月。(圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

(中時電子報)