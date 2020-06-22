在520就職演說中，總統蔡英文特別提到「長照2.0」，誓言未來4年的任期內，一定會把長照等社會安全網，打造得更綿密，避免民眾為了照料長輩而拖垮家庭經濟；「長照2.0」也是小英政府滿意度最高的政策。

然而，台北市多名提供長照服務的業者出面指控，行政資源最豐富的台北市政府，自今年初開始拖欠長照補助款，「2月申請的款項，6月10日才入帳。」「而且還短少了10%！」不少業者為了生存，只好向銀行貸款周轉，爆發經營危機！

民眾申請長照2.0居家服務，請照護員到家協助長者飲食、洗澡，也有專業人員提供復健指導。（圖／甯其遠攝）

根據國發會統計，二○一八年台灣六十五歲以上的國民，占總人口的一四%，已進入高齡社會型態；二○二五年會邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上的老人。

由於人口結構快速變動，總統蔡英文日前再度針對「長照2.0」政策宣示：「政府幫你顧長輩，青壯年才能放心拚事業。」強調政府絕不會把照顧長者的責任，完全丟給家屬，希望透過提供各種照顧服務，完整建構「找得到、看得到、用得到、付得起」的系統。衛福部長陳時中接著也重申蔡英文的話：「防疫之際不要忘記長照。」

所謂「長照2.0」政策，是針對年紀65歲以上、日常生活自理有困難的「失能老人」，例如無法自行穿脫襪子、用餐、洗澡，或是在平地走路需要協助等等，就可以申請長照服務。若是具備原住民身分，年齡限制下修到55歲；如果有失智的症狀，50歲以上就可以申請。今年，總統蔡英文喊出「長照2.0」升級版，將增加總經費、平價住宿機構、日間照護中心、服務項目，希望更多長照家庭受惠。

蔡英文總統宣示，在新的任期內要讓長照2.0再升級。（圖／翻攝畫面）

沒想到，相對於小英政府三申五令的「長照決心」，台北市政府卻製造出「長照危機」！台北市一家復健中心的總經理大明（化名）向本刊爆料，該公司提供長照服務中的「Ｃ碼」，即「到府長照復健復能」服務，竟遭台北市政府拖欠款項，「從三月至今都沒有撥錢，總金額已達新台幣四百多萬元。」

對於延遲核發「長照2.0」補助款等情事，台北市政府副發言人戴于文表示，由於「C碼」服務費用需向衛福部申請，且因長照案量逐年增加，因此在行政流程上需要多些時間，衛生局已調配局內可動用的經費，盡快核撥給業者。此外，因衛福部去年發函通知，業者在服務時必須開立扣繳憑單，所以北市府才會依中央規定，撥款時扣除10%。

然而，本刊查證，新北市和桃園市皆無扣除一○%規定，且台北市只有「C碼」服務有扣款情形。

長照2.0七大服務代碼

Ａ碼：由專案管理師評估每位長者的情況，程度從輕微到嚴重分為２到８級，不同的級別可獲得政府不同額度的補助，並分派提供服務的廠商。

Ｂ碼：由居家照服員協助長者進食、翻身、洗澡等日常起居。

Ｃ碼：復健師、護理師或醫師等專業人員到府提供身體復健、練習恢復生活能力等服務，或進行簡單醫療。

Ｄ碼：利用「復康巴士」等交通工具，接送行動不便的長者前往醫療院所復健，依地區不同，由政府負擔部分費用。

Ｅ碼：提供輪椅、拐杖及床墊等各種輔助工具，依照長照分級的結果，由政府出錢補助部分貨款或租金。

Ｆ碼：由政府出資補助，請專人到長者家中評估、設計與建置無障礙空間，提升長者的生活品質。

Ｇ碼：家人或看護有事時，可讓長者短期入住照護機構，或另派照護人員提供「喘息照護」。

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(中時電子報)