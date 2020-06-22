台北市多名提供長照服務的業者出面指控，行政資源最豐富的台北市政府，自今年初開始拖欠長照2.0中「C碼」「到府長照復健復能」服務的補助款；根據現行「長照2.0」補助辦法，民眾若有長照需求，可向地方縣市政府申請復健師到住家，進行復健或復能（練習恢復生活能力）指導，每次費用一千五百元，民眾只需自付二百四十元（一六％），政府則負擔一千二百六十元。其中，新北市更自行加碼優惠，民眾自付額更只要一百五十元（一○％）。提供服務的業者，只需記錄每個月的服務時數，次月十日前彙整資料上傳，通常地方縣市政府在一個月內就會核發補助款。

業者「大明」說，今年受到疫情影響，復健的病患大量減少，但員工薪水與合作廠商的貨款還是得給付，原本認為靠著台北市政府有補助的「到府長照復健復能」服務，還可以維持公司運作，沒想到如今卻被拖欠款項，讓周轉金的負擔多出一倍，「我只好找銀行洽談貸款，以緩解燃眉之急。」

申請長照2.0居家服務，每次費用1500元，但民眾只需自付16％、也就是240元，剩下1260元由政府負擔。（圖／甯其遠攝）

該復健中心除了在台北市提供「到府長照復健復能」服務，也在新北市、桃園市提供相同服務。大明表示，每個月初，公司都會彙整上個月的單據，再向市政府請款，新北市、桃園市的請款業務，最快月底就可以拿到錢，最遲也不會拖過一個月，例如二月的款項最晚在四月初就到手。

「不過，反觀台北市政府，一月的長照補助款項，五月才撥款，二月的款項，直到六月十日才入帳，至於三月到五月的款項，我們雖然都已經提出申報，但不知道等到猴年馬月，台北市政府才會撥款。」大明痛批，從今年開始，台北市政府始終延遲「到府長照復健復能」服務的補助費用，令許多業者手足無措。

「我又不能跟員工說，因為台北市政府欠我錢，所以薪水三個月後再支付，該付的錢還是要付，所以經營壓力變得非常大。」大明透露，台北市政府衛生局和多間長照服務業者，有開設一個群組，前陣子大家在群組裡相互詢問，才發現都被台北市政府欠款，「令人氣憤的是，好像只有我們中小型業者被拖欠款項，一個宗教團體和某家上櫃公司旗下的長照機構，都有按時收到款項，台北市政府只敢刁難小蝦米，不敢招惹大鯨魚！」

對於延遲核發「長照2.0」補助款等情事，台北市政府副發言人戴于文表示，由於「C碼」服務費用需向衛福部申請，且因長照案量逐年增加，因此在行政流程上需要多些時間，衛生局已調配局內可動用的經費，盡快核撥給業者。此外，因衛福部去年發函通知，業者在服務時必須開立扣繳憑單，所以北市府才會依中央規定，撥款時扣除10%。

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(中時電子報)