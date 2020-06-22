一家不願具名的物理治療中心院長表示，他也一度被台北市政府拖欠近四百萬元的「Ｃ碼」補助款，「而且還短少了一○%，我詢問衛生局官員得到的答案，竟然是『預扣所得稅』。這些款項是由中央政府直接撥給地方政府，北市府不僅撥款比別人慢，竟然還『剋扣』金額，其他縣市都未曾發生這種情況。

「台北市衛生局又不是稅務機關，憑什麼可以扣我們的稅？」台北市另外一家復健中心同樣遭市府拖欠補助款，該中心負責人擔心萬一說太多，身分曝光就會被「貼標籤」，屆時很難再做到市府生意，因此始終不願透露「市府拖欠多少錢」。不過，他質疑，除了台北市政府，其他地方政府早已依據「長照2.0」推出「代償墊付」的機制，讓長照對象可以透過此機制領購輔具，事後再由業者向政府請款，「台北市直到六月才推出『代償墊付』，不知道是不是刻意抵抗中央的政策。」

台北市長柯文哲近來的言論常被名界解讀挑戰中央政策，刻意「逆時中」對抗衛服部長陳時中。（圖／林世傑攝）

對此，立委何志偉痛批，台北市政府是「柯」政猛於虎，現在是近年來經濟情況最壞的時期，在柯文哲領導下，市府團隊不僅未好好扶助企業，還在這時雪上加霜，根本是要逼企業一間一間倒閉。

台北市議員洪健益則表示，「長照2.0」是中央重要的政策，地方政府應全力配合，而不是找理由刁難第一線的服務機構。他不想指責柯文哲刻意杯葛中央的政策，但台北市府財務狀況良好，不可能會缺錢，承辦人員不該吹毛求疵，以免影響長照機構參與的意願。

此外，洪健益批評，柯文哲近來專心在政治盤算以及民眾黨的黨務，似乎已不再專注市政，過去標榜的SOP（標準作業程序）也愈見鬆散，因此他將監督市府，立即撥放積欠廠商的「長照2.0」補助費用。

對於延遲核發「長照2.0」補助款等情事，台北市政府副發言人戴于文表示，由於「C碼」服務費用需向衛福部申請，且因長照案量逐年增加，因此在行政流程上需要多些時間，衛生局已調配局內可動用的經費，盡快核撥給業者。此外，因衛福部去年發函通知，業者在服務時必須開立扣繳憑單，所以北市府才會依中央規定，撥款時扣除10%。

然而，本刊查證，新北市和桃園市皆無扣除10%規定，且台北市只有「C碼」服務有扣款情形。

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(中時電子報)