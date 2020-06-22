沈世朋2011年與小他17歲的嫩妻李新結婚並生有一子，李新這幾年跟隨老公腳步加入八點檔演出，兩人前陣子更幾乎同期進入三立《炮仔聲》劇組，妙的是，李新這次飾演的是沈世朋的外遇對象，正宮成了劇中小三！沈世朋笑說，老婆演小三的好處是所有親熱戲都能來真的，「可以毫無顧忌、隨便親！」反而是李新嫌他親得太粗魯隨便不夠唯美：「他就像豬在拱白菜！我好好的大白菜都被拱爛了！」

李新嫌老公沈世朋吻戲不夠浪漫唯美。（摘自三立）

沈世朋與老婆李新拍親熱戲可以來真的，一點也不尷尬。（摘自三立）

李新笑說，兩人從現實中的名正言順夫妻，變成劇中偷偷摸摸的關係真的很有趣，「我可能太入戲了，最近很享受當小三，好像因為覺得老公突然不屬於我了，反而更珍惜、更愛他，現在每天看我老公都覺得他更帥！」她說自己這次真的演得很開心，常跟大家說：「老天爺對我太好了吧？讓我們公費曬恩愛！」由於《炮仔聲》劇情接近尾聲，她說這是第一次演八點檔很期待可以演久一點，很享受這段關係。

李新說，兩人過去雖然有同一檔戲，但從沒搭在一條線過，這次一起對戲，老公原本有點擔心無法進入角色，她則是很支持且期待促成這件事，因為這種機會實在太少了，夫妻可以搭到戲已經是寶貴經驗，演小三又更特別，「連網友都覺得很奇妙，好像也罵不下去，因為發現小三是真實的正宮。但對我來說，這反而是挑戰，要更努力、演更像一點，才有說服力！」她說原本的夫妻的關係不僅演起來沒有困擾，對她反而是「加分」，「因為這男人本來就是你的，但戲裡卻變別人的，所以我把原本戲外正宮的反應放大，轉化成佔有慾更強烈、更理直氣壯，反而對我的表演有加分」。

李新與老公沈世朋一起拍戲後感情更好了。（海納百川提供）

沈世朋與老婆李新感情好到粘TT。（海納百川提供）

是否曾擔心老公外遇？李新表示，愛情本來就是由心不由己、很難說永遠，她一結婚就跟老公說了：「如果愛上別人要坦白跟我講，我會祝福你，但我接受不了你騙我，我可以放你自由，也不希望被你呼嚨！」她說自己當初因為愛情奮不顧身嫁給他，如果不愛了，她也可以離開、絕不會拖泥帶水，「我跟他溝通過了：說出來會比欺騙更好，沒必要偷偷摸摸做這件事，如果騙我、要撒這個謊，就要保證我活著時都不要讓我知道，謊言一輩子都不會戳破，不然你就完蛋了！ 」沈世朋笑說：「她當然是知道我的實力無法瞞她一輩子！她是很精明的，我不管想要掩蓋事情，沒幾分鐘就會被她抓包！」

沈世朋劇中老婆是葉全真，他說其實21年前剛進這行就認識她，兩人當時同經紀公司，她也是自己第一個認識的藝人，他還曾陪葉全真走金馬獎頒獎典禮紅毯，多年後兩人二度在另一家公司成為同門，相當有緣。李新也說，「葉子姐演大老婆，對我來說是很大的吸引，因為她已經很少出來演八點檔了，我真是三生有幸，很怕自己演不好會影響到她，幸好第一場對手戲就很合拍，「只是葉子姐說我的台語讓她很出戲，所以他們都寧可我講普通話就好」！

(中時 )