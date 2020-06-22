高雄前市長韓國瑜月初被罷免後，除了到已故議長許崑源靈堂上香，幾乎銷聲匿跡，外界仍相當好奇，他往後會不會出來選國民黨黨主席、甚至台北市長。對此，國民黨台南市黨代表陳昱旗接受港媒專訪，認為民進黨最怕的是，對沒有位子包袱的韓來說，才是最強大的。

港媒《中評社》20日專訪陳昱旗對於高雄補選及韓國瑜沉潛後看法，被問及「國民黨未來是否可能會變國瑜黨？」他認為，以這次罷韓投票來看，力挺韓的極端韓粉約在4%左右，並非泛藍族群主流，而在總統大選和罷韓投票中，韓粉的聲音雖然很大聲，可是沒有辦法讓國民黨走偏中間選民的論述，若韓國瑜能倚靠韓粉，就不會輕易被罷掉，他個人對這說法抱持很大的疑問。

而外界最好奇的，「莫過於韓國瑜是否還有政治能量和重新再起的機會？而江啟臣、朱立倫、韓國瑜誰能帶國民黨再起？」，陳昱旗認為，在黨內諸侯割據的局面，江啟臣因為過去沒有在六都主政的經歷、韓國瑜剛被罷免掉、綜合來看朱立倫是較有可能接黨主席，畢竟2016年大敗時，對於人才布局，和選舉輔選都仍有一定實力在。

他強調，韓國瑜下台後，民進黨最怕的是，對沒有位子包袱的韓來說，才是最強大的，2018年韓國瑜也是因為被民進黨趕出北農才被藍營派到高雄，也因為根本不知道韓會講甚麼，抓不到他的邊際。

而「韓若去選國民黨主席」，韓粉和國民黨傳統支持者理性、精英藍，勢必會造成衝突對撞問題，催動韓粉也難以影響。

最後，是否有建議國民黨未來怎麼走？陳昱旗重申，如果要翻身，韓可以幫助國民黨參選的中生代做好輔選角色，借助韓流非典型的草根力量去衝撞民進黨，韓粉也因為韓不會跟國民黨做衝撞，成為國民黨的助力，發揮一加一大於二的效果。

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(中時電子報)