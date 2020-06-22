喬柯維奇與狄米卓夫6月18日一起打籃球，有近距離接觸。（美聯社資料照）

保加利亞網球好手狄米卓夫(Grigor Dimitrov)中鏢了，他上周參加Adria Tour表演賽時身體不適，周一聲明自己在摩納哥被驗出感染新冠肺炎：「我要確認近來與我接觸的人都去接受檢測，我對於自己可能造成的傷害深感抱歉。我已經回到家裡休養。」

ATP男子職網仍未復賽，但是球王喬柯維奇(Novak Djokovic)前陣子在塞爾維亞與克羅埃西亞舉辦表演賽。狄米卓夫被Borna Coric打敗，然後要跟喬柯維奇比賽之前因身體不適退出。25歲的狄米卓夫目前排名第19，還不能確定他是在表演賽中被感染。不幸中的大幸是天王費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)沒有參賽。

事實上這時候舉行開放觀眾的表演賽確實引來外界質疑，而且喬柯維奇還與其他球員擁抱、擊掌，不顧塞爾維亞政府「1公尺社交距離」的勸導。該國累積1.2萬人確診，252人死亡。狄米卓夫染病之後賽事已取消，並安排所有接觸者進行檢測，包括喬柯維奇在內。喬柯維奇幾天前跟狄米卓夫打過籃球，兩人有近距離的身體接觸。

(中時電子報)