交通部長林佳龍20日邀集旅行業者座談討論，承諾將持續照顧受新冠肺炎疫情衝擊的觀光產業艱困業者，並指出「紓困3.0」的補助對象及範圍，將以辦理出入境業務的旅行社為主，並鼓勵旅行業者進行轉型，搭配「安心旅遊國旅補助方案」政策擴大整體國旅市場。

隨著台灣疫情趨緩，交通部觀光局5月27日啟動防疫旅遊踩線活動，並陸續輔導觀光產業辦理防疫旅遊踩線交流活動，已逐漸提升國人旅遊信心，帶動國旅需求逐步復甦，並規畫自7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，進一步刺激市場消費動能。

不過，雖然台灣疫情已有趨緩，但全球疫情再見復燃跡象、邊境管制尚未解封。觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，已宣布將暫停旅行業組團出境旅遊、接待來台觀光客入境禁令四度延長至7月31日，使經營出入境的旅行業者仍受衝擊。

為協助因疫情而營運困難的旅行業者，交通部長林佳龍20日邀集旅行公會全聯會理事長蕭博仁及各縣市公會代表座談討論。會中業者除肯定前2波紓困計畫協助業者度過疫情衝擊，也擔心邊境持續管制讓業者無法營運，並建議應持續給予補助。

林佳龍在會中承諾將持續照顧受衝擊的觀光產業艱困業者，並指出考量預算及公平性，「紓困3.0」的補助對象及範圍將以辦理出入境業務的旅行社為主。與會旅行業代表也表示，國遊確實已經復甦，資源應放在經營出入境旅行業者，較符合社會期待。

林佳龍亦鼓勵旅行業者進行轉型，做入出境觀光的旅行社可轉向規畫優質國旅遊程提供高端客群，透過7月實施的「安心旅遊國旅補助方案」提供營運動能，旅行業者可趁暑假旺季搭配該補助方案，藉此培養操作國旅經驗，並擴大整體國旅市場。

(時報資訊)