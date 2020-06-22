中租投顧看好今年下半年市場發展，推出資本集團（Capital Group）旗艦型基金「資本集團新視野基金」，主要投資於全球股票、具備「3T」特色，並採用獨樹一幟的多重經理制度（The Capital System），致力實現長期資本增值目標，已在中租投顧「全民基金平台」銷售。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，基金投資團隊在全球捕捉強大的跨國企業，尋找可從變化萬千的全球貿易、經濟和政治情勢中獲益的企業，或能創造和帶動未來新趨勢的公司。投資標的從成熟型全球企業，涵蓋到潛力十足的的發展初期跨國公司，推動基金實現長線價值。

蘇皓毅指出，資本集團新視野基金（盧森堡）具備經歷時間考驗（Time-tested）、瞄準跨國企業（Target globally）、掌握全球趨勢（Trend seeker）等「3T」特色，自2015年10月30日成立起至今年5月底，累積報酬率為45％，優於同期MSCI全球指數的25.7％。

蘇皓毅表示，成立於1931年的資本集團為全球最大的主動管理基金公司之一，擁有經驗豐富的投資團隊及遍布全球的在地研究團隊。中租投顧去年10月取得資本集團在台基金總代理權，未來將持續引進旗下表現優異的基金，提供國人更具國際優勢的基金選擇。

(時報資訊)