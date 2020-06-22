高雄市議員黃捷遭連署罷免，目前的連署份數已逾2.1萬份，下一步將在鳳山街頭擺攤設連署點。對於罷免，黃捷保持平常心，昨（21）日日環食，黃捷自曝因與其他立委、議員正在共同關心國土計畫，無法見證奇景，歡迎大家與她分享百年難得一見的日環蝕美照。

黃捷在臉書表示，大家都在欣賞日環食奇景的同時，和自己和立委陳椒華、高雄市議員林于凱 ，台南市議員林易瑩、屏東縣議員蔣月惠正在共同關心國土計畫，很感謝陳椒華委員邀請到內政部營建署來南部，當面跟鄉親說明審查概況與進度，也發現政府與鄉親想像的國土計畫落差仍大。

黃捷指出，包括目前水資源吃緊不足應付產業發展需求、新增產業未評估事業廢棄物量也未提出妥善的廢棄物及污染處理計畫，更重要的是，宜維護農地在規劃中大幅縮水，且未登工廠將劃設出的產業園區，若將完整農地劃入也恐讓農地流失更嚴重，因此希望未來的土地願景不要只是一味追求國土開發，而是同時注重國土保育。

因忙於工作，黃捷無法親眼見證日環食奇景，歡迎大家曬美照。網友表示，「黃捷辛苦了」「知識很重要，但做事智慧更重要」「真的要加油，政府需要人監督」，但也有人說「清捷隊工作，剛剛好」「鳳山清捷隊加油！ 要垃圾袋請到連署站」。

(中時電子報)