日本青森縣18日發生一起人倫悲劇，一名婦人發現29歲的兒子死在家中，當天傍晚她先生、公公的遺體也在山中被發現。警方根據遺體情況，初步認為是她的先生親手殺了自己的父親和兒子，震驚日本社會。

據《陸奧新聞》、《NHK》報導，18日上午10時許，住在十和田市的一名婦人返家後，發現29歲的兒子佐佐木康志死在二樓房間的床上，立刻打電話報警；警方到場調查，發現死者的頸部有明顯勒痕，但身上並無其他傷痕，房間也沒有打鬥的痕跡。

警方發現與佐佐木康志60多歲的父親、80多歲的祖父都不在家中，而且遍尋不著；下午5時30分許，警方在附近的山林內發現兩具遺體，果然就是他們。佐佐木的父親是上吊身亡，但祖父卻是滿臉是血的倒在地上，臉部還被一件外套蓋住，也已經明顯死亡。

法醫驗屍後表示祖父是因為頸部被外力勒住才會窒息而死，而警方在現場仔細搜尋，沒有找到遺書和其他物品，目前認為是佐佐木的父親可能是殺害另外兩人的兇手。報導指出，佐佐木一家以農業為生，母親當天上午7時至10時外出工作時，佐佐木的父親曾和鄰居聊天，之後開車把祖父從看護中心接出來，直接載到深山，並命喪其中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)