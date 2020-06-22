大陸重慶8名小學生假日相約玩水，不幸全部落水，目前已撈起7具屍體。（微博影片截圖）

（09：00更新，8名學童遺體全部撈起）截至今日7時10分，經全力搜救打撈，重慶潼南區8名落水小學生全部打撈出水，均已無生命跡象。初步調查，失蹤人員均為居住在附近的米心鎮小學學生，週末放假自發相約，到童家壩涪江河一寬闊的河灘處玩耍，期間1名學生不慎失足落水，旁邊7名學生前去救援，通通落水。

昨天（21日）下午，大陸四川重慶發生一起小學生集體落水意外，潼南區米心鎮有8名小學生，在童家村涪江河壩水域附近落水。

綜合大陸媒體報導，昨天下午3時30分左右，有民眾報案，重慶潼南區米心鎮童家村涪江河壩水域有人落水。初步調查，落水者是住在附近的米心鎮小學學生，週末放假相約玩水，到童家壩涪江河一處寬闊的河灘處玩耍，期間有一名學生不慎失足落水，旁邊7名學生前去救援，結果通通落水。

當地多位居民表示，事發在距離鎮上不遠的童家村童家壩外的培江岸邊，該段培江河面寬有4、50公尺。落水的孩子多爲女孩。發現孩子落水失蹤後，當地迅速組織搜救，到晚上，已經打撈起多具孩子的遺體。

目前，長江流域已進入主汛期。受近期連續強降雨和上游來水影響，涪江重慶段水位持續上漲，其中潼南小河壩水文站21日8時水位達236.31公尺，增加搜救困難。據央視介紹，已投入200多人到現場進行搜救。

(中時電子報)