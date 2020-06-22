小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（22日）財經重點。

【1】蘋果光抗端午賣壓

蘋果全球開發者大會（WWDC）23日登場，話題性轉熱，加上廣發證券直指因驗證進度良好，市場預期稍遲到的新iPhone登場時間不會再更晚，四款中的三款將順利9月底面世，瞄準點燃台系供應鏈熱度，助台股力抗端午連假前調節壓力。

【2】台北飯店業 恐爆裁員減薪潮

全台解封、國旅市場回溫，但因邊境管制未鬆綁，外國客進不來，台北觀光飯店住房率欲振乏力，又因政府薪資與營運補助6月底到期，包括寒舍集團、台北萬豪酒店等量體大的飯店業主急如熱鍋螞蟻，醞釀串連向政府申訴，希望相關紓困補助至少到邊境解封時，否則7月裁員減薪恐將一觸即發。

【3】PS5拉貨潮 供應鏈Q3嘗大單

遊戲迷引頸期盼的最新遊戲機Sony PS5傳出將在第四季問世，且目前供應鏈已經開始逐步拉高出貨量，預期第三季將可望是PS5供應鏈的出貨高峰。法人看好，微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）、微控制器廠新唐（4919）及USB Hub控制IC廠創惟（6104）將可望雨露均霑，推動第三季業績迎來出貨旺季。

【4】英國政府不再強硬… 華為晶片研發中心 可望落腳劍橋

英國對中國立場近期趨強硬，中國電信設備製造龍頭華為在當地發展也備受壓力。不過，外電引述消息稱，華為預計將在本週取得許可，在英國劍橋郡地區，興建耗資4億英鎊的晶片研發中心。

【5】貶勢才剛開始 高盛：美元指數恐下探8字頭

愈來愈多華爾街分析師看衰美元前景！高盛集團發布報告更指出，近來美元重摔只是未來更大貶勢的開始。該投行並預估美元指數恐將從3月的高點下滑逾兩成至84，創過去五年的新低。

(中時電子報)