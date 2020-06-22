淳安SOE(6283)宣布與鴻海集團(2317)-鴻騰精密(HKG:6088)及日本夏普(TYO:6753)策略聯盟，淳安預計投資新台幣4.2億元取得鴻騰精密及日本夏普之合資FIT Electronics Device Pte. Ltd.(簡稱FITED)51%股權。結合淳安與FITED在車載鏡頭技術、製造優勢，以及淳安母集團敏實集團在全球汽車零組件銷售網全力搶攻車載鏡頭市場，淳安表示，期待2021年營收看到倍增成長綜效。

敏實集團自2017年取得淳安經營權後，確立以車用相關產品為營運主軸，淳安於2017年成立汽車電子事業群及及汽車工程事業群，其中汽車電子事業群鎖定在ADAS及自駕車領域最重要的車載鏡頭模組佈局，經過兩年多的努力，已開發如：倒車影像、環車影像、距離偵測鏡頭、以及車內鏡頭，並陸續打入大陸自有品牌車及日系車廠供應鏈，包括被視為大陸Telsa的蔚來汽車都是其客戶。

為因應車用攝像頭產品的快速發展，淳安車載鏡頭產品從傳統VGA與目前主流的130萬高清鏡頭，提升至200萬超高清鏡頭的產品，且在ADAS應用上，淳安更將提升至800萬的車用攝像頭產品，以符合客戶需求；再者，由於車用攝像頭產品設計的目標是朝更小、自動化生產、更高性價比的產品開發方向發展，淳安於2020年開始與世界頂級ADAS攝像頭軟體公司策略合作，共同推展市場，提供客戶更高品質車用攝像頭產品。

淳安表示，公司在汽車電子領域是新力軍，很榮幸有機會能與鴻海集團—鴻騰精密及夏普策略聯盟，藉此啟動三方合作，集結FITED近10年的日本研發中心的研發技術能力、無錫廠區產能挹注、工廠運營經驗及淳安與策略股東密切合作建構的業務通路，攜手拓展車用鏡頭市場，相信透過鴻騰精密及夏普在汽車電子上豐富的製造經驗及多年累積先進研發技術協助之下，期待2021年在營收上看到倍增成長的綜效。

(時報資訊)