紓困3.0有影了！行政院23日將啟動紓困3.0的跨部會研商，一旦拍板預計7～9月施行。據悉，交通部已向行政院提出紓困3.0加碼100億元預算的訴求，其中帶團出國的導遊、領隊都在紓困補助範圍之內，草案規劃每人每月再補助1萬元，一次補助3個月，約1.5萬人受惠。

行政院紓困2.0方案，對人民、對產業發出1,035億元救命錢，給予衰退五成艱困企業員工薪資補貼4成、並給企業一次性營運補貼，這項對人民的現金直接補貼即將於6月底屆滿，政院高層已指示各部會，全面盤點紓困3.0的必要性。

據悉，交通部已向行政院提出紓困3.0方案，總規模爭取加碼100億元，主要針對特定觀光產業、交通運輸業，如機場周邊商業設施、免稅店，專營國外旅行團旅行社，帶團出國的導遊、領隊等特定對象。其中導遊、領隊因國境管制，無法帶團出國，收入大減，觀光局研擬每人每月繼續給予1萬元補助，可領3個月，估有1.5萬人受惠。

至於專做國際旅客的大型國際觀光飯店，並不在紓困3.0首波的範疇，主因6/7日解封後，中南部及東部成為國旅熱門去處，有的打著買一送一的超殺優惠，一房難求，業績逐步復甦，因此交通部向政院提出的紓困3.0版本，並未納入觀光旅宿業。

不過，晶華酒店董事長潘思亮日前在股東會直言，國旅市場恢復，但國際觀光飯店住房率還是只有10％，主因跟著航空業走，只要邊境管制持續，住宿率就不會高，國境管制造成大型國際觀光飯店如斷崖式衰退，除東方文華外，恐怕還有其他飯店業者會停業。

據了解，日前台北大型國際觀光飯店業者，包括潘思亮，已當面向交長林佳龍陳情，反映經營窘況，林佳龍也細心聆聽業者困境，並指示觀光局研訂合理客觀指標，重新評估納入紓困3.0適用對象。

林佳龍說，國旅振興方案7月才上路，儘管中南部及東部風景區景點旅宿業很活絡，北部國際觀光飯店業也要設法祭出更大優惠，吸引消費者青睞，去洽談吸引南部大型企業員工旅遊到北部來，或針對金融業等企業給予會議活動優惠等，業者不能毫無作為坐等政府紓困，不能因原本作入境（inbound）旅客，就不加入「安心旅遊方案」，要做出努力來吸引國內旅客。

林佳龍說，五月以來，國際觀光飯店的餐飲、婚宴及會議活動等業績都回來了，旅宿業也有提升，只是仍無法恢復至去年水準，例晶華酒店旅宿也有回升到2成多近3成，振興國旅7月鳴槍啟動後，對北部國際觀光飯店的住宿率提升一定會有助益，要靠業者努力行銷，如果中南部及花東國旅水位太高，一定有外溢效果，國旅商機也會流到北部來。

不過，除業者努力外，林佳龍鬆口說，針對國際觀光飯店，政府會就其營業特性予必要項目紓困，會訂出合理紓困指標，但紓困3.0指標會限縮紓困範圍，條件會趨嚴，像紓困2.0給予衰退五成艱困產業，員工薪資補助4成、一次性營運補助等，會有所調整，不會比照，因為預算資源有限，錢必須用在刀口上，現交通部紓困經費都已透支，要再向行政院爭取紓困3.0的預算，進一步減輕企業負擔。

知情官員也說，最近國旅很熱，為何有些觀光旅宿業者無法分到一杯羹，究竟要如何認定，觀光業者是因有特殊原因無法轉型國旅，確實是受國際觀光客不來的影響，亟待政府紓困，觀光局還在研擬指標之中，同時也要避免訂出指標後，形成北部與中南部「一國兩制」，或讓參加安心旅遊方案業者反而無法申請，淪為「變相」懲罰。

(工商 )