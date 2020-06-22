高雄市長補選在即，對於國民黨在高雄的布局，國民黨前組發會主委張雅屏認為，國民黨現在要先確認要用什麼角度來面對罷韓後的高雄局勢，但國民黨不能缺席補選，其中前高雄市長韓國瑜也扮演重要輔選的關鍵角色，因為韓國瑜可以催出三四十萬票，只要國民黨推出好人選，輔以韓國瑜的協助，國民黨在高雄還有一拚的機會。

高雄市長補選在即，國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計下周三在高雄舉辦行動中常會時公布人選。

然而，相較民進黨的陳其邁已經起跑選戰，國民黨到現在還是人選搞不定，對內一團混亂。對此，張雅屏接受港媒《中評社》採訪時，建議國民黨要先確認要以怎樣角度面對罷韓後的高雄，就算外界對罷韓後的局勢很悲觀，國民黨還是要推人出來選。尤其這次補選，外界對其關注度超過一般選舉，所以預估投票率可能超過五成。

其次，張雅屏指出，韓國瑜對於這場補選有輔選責任，假如韓沒有輔選，就對不起這一年多的市長工作，也對不起高雄市民。且韓若出來，至少能讓高雄藍軍支持者三、四十萬人出來投票，因此，只要國民黨確定人選，就至少有三四十萬選票，只要再讓游離游離中立的人不投票，國民黨還有一拚的機會。

(中時電子報)