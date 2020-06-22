由我國漢翔公司自製的新一代高級教練機「勇鷹高級教練機」，今天上午將由總統蔡英文親自主持首飛儀式，本月份起，勇鷹高教機已經順利進行三次測試試飛，過程均相當順利，預計上午的首飛儀式，將循過去試飛行路與航程，進行約10餘分鐘的測試，讓「勇鷹」翱翔天際的英姿，正式呈現在國人面前。

蔡英文總統上午將在國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發以及空軍司令熊厚基以及漢翔董事長胡開宏，邀集中外貴賓，在台中清泉崗基地進行首飛儀式，將由編號1101的首架原型機升空，進行在清泉崗上空繞行的首飛，另架測試機則將待命。

勇鷹高教機上午舉行首飛儀式，目前漢翔已完成至少三次升空試飛，並完成4架原型機。(國防部提供)

據了解，漢翔公司目前已經完成4架原型機，兩架已陸續進行空中測試，包括最大馬力升空，以及收放起落架及降落等基本科目，另外2架則是在進行地面各種儀器與壓力測試。

今天上午的首飛儀式將在9點20分展開，預計進行1個小時。在進行首飛儀式後，還接著要進行後續各項測試，據透漏，

據了解，國造新式高教機引進不少世界戰機組件主要生產供應商，包括英國馬丁貝克飛機公司的彈射座椅、英國航太系統公司的飛控電腦；另漢翔與漢威合組的「國際渦輪引擎」共同開發的「F124」引擎也搭載在新式高教機。

根據期程，勇鷹高教機將於2021年底量產約6架，2022年進入「低速量產」，而交貨高峰預估將落在2023至2025年，直至2026年上半年完成66架交機。

(中時電子報)