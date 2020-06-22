氣候悶熱是泌尿道感染的好發時節，特別是女性，因為生理結構的關係，經常反覆感染。研究發現，蔓越莓含有特殊的營養素，稱為「A型鍵結原花青素」（俗稱「PACs」），這種營養素能夠抑制大腸桿菌的附著；同時能使尿液呈現酸性，降低尿液的pH值，抑制壞菌的生長。很多女性朋友會去買蔓越莓汁來喝，但不要買含糖的果汁，因為糖分反而會促使壞菌的生長，最好是直接吃蔓越莓或是喝無糖的蔓越莓原汁。

至於要喝多少的量？研究證實，想要預防泌尿道感染，每天至少要攝取36毫克的PACs，每一顆蔓越莓約有1.5毫克的PACs，所以，一天大概吃24顆蔓越莓，就可以達到36毫克的量。

除此之外，到底應該怎麼保養、補充哪些營養素，才能有效預防泌尿道反覆感染？

1、每天至少喝2500c.c.的水分

排尿是身體將新陳代謝後的老廢棄物排出體外的重要管道，假使尿液太濃、味道太重、顏色太深、有憋尿的習慣等，停留在膀胱的細菌，很容易在泌尿道中繁殖；尿液太濃，也容易引起結石而阻塞泌尿道，造成發炎的可能。

建議一般健康的人，每天至少喝2000～2500c.c.的水分，而且最好不要等口渴時才喝；或者可以想成每天排尿的次數不低於7次，這樣的排尿次數量，剛好是最適合你的飲水量。

2、補充適量益生菌

益生菌可以幫助維持腸道內菌叢的生態，以及正常的酸鹼值，對腸道、免疫功能有益處外，許多研究報告也證實，益生菌對於泌尿道感染有幫助，可以減少陰道發炎、尿道發炎等狀況發生。

3、多食用抗發炎食物

最推薦的是維生素C，因維生素C是一種強大的抗氧化、抗發炎物質，在面對感染時補充維生素C，可以協助身體對抗感染；同時也有研究發現，服用維生素C可以對尿液產生酸化的作用，進而減少尿液的細菌量。

而維生素C普遍存在蔬果當中，水果以芭樂含量最多，蔬菜則是青椒含量最多，建議生吃，因為維生素C遇熱容易失去活性。

延伸閱讀：

(中時電子報)