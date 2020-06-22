英國財務大臣蘇納克（Rishi Sunak）計畫調降加值稅，以提振受新冠肺炎疫情衝擊的英國經濟。

蘇納克日前已要求相關官員針對下調加值稅研擬方案。根據英媒報導，英國最早在7月初就會公布加值稅與營業稅率的調降細節。在2008年金融危機期間，英國也曾經短暫調降加值稅。

另外德國本月初也宣布，將自7月1日起開始下調加值稅，實行時間預定長達6個月。

(工商 )