男網球王喬柯維奇(Novak Djokovic)近來又被傳言要與妻子Jelena分手，他很不爽地向Blic Online表示：「我不看也不追媒體的。我知道比起看著我們相愛，大家更想看到我們婚變，但這絲毫不會影響我與Jelena的愛。」

喬柯維奇與Jelena在高中認識，2005年開始交往，2014年結婚，有兩個小孩。婚前Jelena常常出現在鏡頭前，近年她多次缺席喬柯維奇的大滿貫賽，2019年溫網她人在倫敦，卻沒有去看喬柯維奇的決賽，引起外界猜疑。

Jelena曾對Vesti Online說：「一開始我們認為當個公眾人物沒什麼困難，因為別的公眾人物也是這樣。但後來我發現自己極度缺乏隱私，即使我試著不去理會他們，還是會被外界批評不化妝、沒穿高跟鞋。最後我只能選擇活在大眾標準下或是做我自己，我選擇對自己好一點。」

當代的名人比起老前輩更沒有隱私，因為網路與科技發達讓他們難以閃避鏡頭。喬柯維奇夫妻在塞爾維亞是家喻戶曉的名人，Jelena說她刻意減少露面就是不想給媒體提供素材，但她低估了八卦媒體捕風捉影的功力，喬柯維奇已受不了成天被婚變謠言騷擾。

(中時電子報)