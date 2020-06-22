前高雄市長韓國瑜在年初總統大選敗選和6月罷免案下台，讓他決定回雲林沉潛一段時間，但外界仍好奇，他下一步會選國民黨主席還是台北市長？台大前副校長、政治榮譽教授趙永茂受訪表示，若韓想東山再起，不是沒機會，但他建議韓可等2022去選桃園市長。

據港媒《中評社》今(18日)報導，專訪趙永茂教授，討論韓國瑜的日後發展，他建議韓若選黨主席是個可行方式，但不要再搞「黃袍加身」那套，挺韓支持者也順其自然少介入，但因為黨主席已不像以往舉足輕重，地方諸侯可能更有發展和重要性。

趙永茂建議，韓可以考慮2022縣市長選舉，去選桃園市長，他解釋，桃園雖然在2014年由鄭文燦當選市長並連任，但民進黨在桃園根基並不穩，縣市議員、里長多數都是國民黨籍，且外省、客家、原住民族群在桃園的占比不少，若以韓的刺激士氣能力，是比較有可能的。

對於高雄選舉，陳永茂表示，不論是2022縣市長選舉還是8月補選，藍營一定要找能炒熱議題的強棒去選，就算選不贏，但至少能炒熱選情，只要補選不選太差，維持住國民黨基層(里長、市議員)，就還有翻盤可能，也才能避免小黨化。

(中時電子報)