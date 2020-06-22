全球新冠肺炎新增病例數再創單日新高，引發投資人對經濟復甦恐將受阻的擔憂，美東時間周日晚間美股期貨走跌。

目前道瓊指數期貨下跌0.38%，報25,431點。標普500指數期貨跌0.29%，為3,050.5點。那斯達克100指數期貨跌0.25%，為9,899點。

世界衛生組織（WHO）周日公布過去24小時內，全球新冠狀病毒感染確診病例新增18萬3,020人，刷新6月18日創下的單日新高記錄18萬1,232人。其中，北美洲及南美洲的新增病例數合計超過11萬6,000人，增加最多。全球累計病例已超過870萬人，逾46萬1,000人因新冠肺炎死亡。

上周五美股道瓊指數雖然連續第3日收黑，但三大指數周線全面上漲。蘋果宣布因美國南方與西部數州的確診病例持續升高，將暫時關閉11家門市，使美股走勢承壓，周五道瓊指數收跌0.8%，為25,871.46點。標普500指數跌0.56%，收在3,097.74點。那斯達克指數微升0.03%，收在9,946.12點。

(時報資訊)