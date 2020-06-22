60歲邱阿姨因保養得宜，是同齡朋友間人人稱羨的美魔女，最近卻為莫名頭暈、頭痛、視力模糊等問題所擾，經腦部核磁共振檢查發現為腦下垂體腫瘤所致，但因擔心術前需要剃光頭、術後會留下長傷疤，一度抗拒治療，所幸透過微創腦內視鏡手術治療，術後不留疤，讓邱阿姨保有亮麗外貌。

亞洲大學附屬醫院神經外科主治醫師鄭宇凱表示，絕大多數腦下垂體腫瘤屬於良性，若長出腦下垂體腫瘤，可能使身體賀爾蒙失調，出現不正常分泌乳汁、月經週期不正常、肥胖、月亮臉、骨質疏鬆、性功能障礙、巨人症等症狀；若腫瘤超過一公分，則會壓迫視神經，臨床上常見視力模糊、視野缺損、頭痛等情形。

當一提到開腦手術，許多人常誤以為需要剃光頭「打開頭骨」，還會在頭皮上留下很長的傷疤，且住院時間長；此外，術後可能因頭骨生長不佳，造成頭骨缺損及頭皮凹陷等，因此有些病患及家屬，往往因畏懼而不願接受手術治療，因而延誤病情。

鄭宇凱說明，隨著醫療科技日益進步，以往應用在其他器官檢查，或治療的內視鏡，也被運用在腦部手術當中，而內視鏡與傳統顯微鏡的差異，在於其管徑極細（一般不大於5 mm），處理腦深部病灶時，可將鏡頭直接伸到病灶前方一公分左右位置，相對更為精準，不過腦內視鏡產生的是2D影像，與傳統顯微鏡3D影像不同，故需要有經驗的神經外科醫師執行手術。

最後，鄭宇凱提醒，若出現上述腦下垂體腫瘤相關症狀，千萬不可輕忽，仍應赴醫接受詳盡檢查，才能把握治療黃金關鍵期，以保有良好生活品質。

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(中時電子報)