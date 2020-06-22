1名女網友在PTT上透露，自己分明身材姣好， 胸部及密臀也都前凸後翹，讓他困擾的是，男友為何總事性趣缺缺？她還透露，即使偶爾兩人會偶爾床戰，但男友卻「時硬時軟」，根本無法維持在一個水平上的堅硬程度，這名女網友又不知解決，只好上網求解，但大部分網友的答案都是「他膩了」。

據了解，女網友透漏他與男友僅1個月愛愛1次，有時慾火難耐想要，要求男友時還遭到拒絕。她更驚爆，男友的維持時間常常只有5分鐘，過程中還硬時軟，根本無法維持固定硬度，讓她常常暗夜自問，難道是自己魅力不夠？

不過她也解釋，她很體諒男友工作辛勞，過去男友工作忙碌，武器仍是相當挺拔，但2人認識半年後，狀況就逐漸走下坡。原PO認為「每個女人後面都有一個幹膩的男人」，她曾也多次主動詢問男伴，是否要進行其他感興趣的嗜好呢？然而結果都令她失望不已，她也表示與男伴在進行床事過程中，男伴演變成埋頭苦幹，連自己的臉面都不願意直視，女網友整個自信心大跌，甚至煩惱不已，希望能PO文向網友們求解。

網友紛紛建議：「那就換一個了」、「他膩我不膩，來吧？」也有網友為原PO打抱不平說：「有心就會找方法，沒心結束也好，你有市場的」、「膩了真的不用勉強彼此」，也有網友認為：「沒有幹膩的女人，只有不想幹的男人」、「膩了！換肛他看看，說不定秒硬」。

(中時電子報)