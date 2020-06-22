北京的新冠肺炎疫情持續延燒，新增報告北京昨確診病例9例，疑似病例2例、無症狀感染者5例。

據陸媒綜合報導，北京21日新增9例新冠肺炎確診病例、疑似病例2例、無症狀感染者5例。其中新增確診病例中，豐台區5例、海澱區2例、西城區1例、朝陽區1例。

陳其邁未必會贏！藍營人士直言：韓國瑜握有這些票

(中時電子報)

#新冠肺炎 #確診病例 #無症狀感染者 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #北京