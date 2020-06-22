北京昨新增新冠肺炎確診9例 08:472020/06/22 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎。圖為示意圖。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京的新冠肺炎疫情持續延燒，新增報告北京昨確診病例9例，疑似病例2例、無症狀感染者5例。 據陸媒綜合報導，北京21日新增9例新冠肺炎確診病例、疑似病例2例、無症狀感染者5例。其中新增確診病例中，豐台區5例、海澱區2例、西城區1例、朝陽區1例。 陳其邁未必會贏！藍營人士直言：韓國瑜握有這些票 (中時電子報) #新冠肺炎 #確診病例 #無症狀感染者 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #北京 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 大陸修訂《武警法》 日媒：或加強對釣魚島及台灣施壓 - 兩岸 南部戰區西北開火 炮口對準印度 - 焦點新聞 - 旺報 高速磁浮車快跑 京滬一趟3小時 - 兩岸新聞 - 旺報 黃崢身家超馬雲 40歲3200億人幣成陸第二大富豪 - 兩岸 - 旺報 想靠運動甩肉 他才健身三天竟尿出「黑醬油」嚇傻眼 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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