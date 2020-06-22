台股上周五（19日）全體上市公司總市值為35兆1,678.59億元，較前周五（12日）總市值增加3,777.21億元，周增幅為1.09％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、生技股、5G股等，本周指數區間介於11,000-11,700點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.台股短線多空較勁，連續沿十日均線穩步向上攻堅，並補足6月12日的跳空缺口，在月線、季線同步迅速攀升，下檔支撐持續墊高，中期偏多趨勢尚未改變高；且台積電迅速填息，帶動市場信心，盤勢續延多方格局。投信季底作帳若帶動台股帶量突破11,771點，有機會挑戰1月3日高點12,197點。

2.各國央行也確立寬鬆貨幣政策，帶動市場資金行情積極挹注，使國際股市多方行情延續。加以新台幣匯率持續走升，市場資金充足。台股股東會旺季，上市櫃公司陸續給出復甦期前瞻，類股健康輪動、籌碼面上外資期現貨續站買方，多頭態勢未變。

(工商 )