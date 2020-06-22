台股累計今年初開盤到19日共111個交易日，集中市場總成交金額為19兆2,293.18億元，市場日均值為1,732.37億元，股票成交量週轉率為46.26％。群益證券看本周台股指數區間為11,300-11,800點，本周看好四大題材類股，包含：半導體IC設計股、銅箔基板（CCL）股、ABF載板股、生技股等。

群益證券分析指出，近期兩項國際利多因素：

1.美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪日前舉行會談，雙方就美中關係，以及兩國皆關注的建與地區問題交換意見，雙方各自闡述立場，也同意將繼續保持接觸和溝通。

2.石油輸出國家組織（OPEC）發佈月度報告稱，2020年下半年石油需求將減少640萬桶/日，低於今年上半年的1,190萬桶/日，5月至今，減產協議為石油市場提供有力支撐，該組織表示，全球石油需求將在年底前逐步恢復。

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