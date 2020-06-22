北韓領導人金正恩日前神穩20天，外界瘋傳他已經死亡，還有外媒用衛星攝影拍到他的綠皮專屬列車停靠在元山附近，讓這台列車再度成為話題。據悉，這輛列車又被稱為「歡樂列車」，專徵召10幾歲女孩選入「歡樂組」，南韓網站「Insight」近日就以「金正恩『歡樂組』5大事實」為題，解密這輛神祕列車的內幕。

「Insight」報導，2015年1名脫北女子接受英國鏡報的採訪時曾經說過，金正恩會派官員在北韓部分學校中，選取10幾歲的女學生當作性奴帶走，被選中的少女則會被帶往平壤周邊的豪華別墅工作。還說「學校裡最漂亮，腿最白最長的女學生被選中帶走，然後成為了金正恩的性奴隸」，但若是侍寢中犯了錯誤或是意外懷孕，人就會無聲地被消失。

而被金正恩選入歡樂列車的女生，必須具備5大特點，先決條件就是身高要超過170公分，因為金正恩對身高比他高的女生有特殊喜好。

第2，年齡要在14到25歲之間，1年內需經過3至4次的考驗才會進行最終選拔，如果有曾經跟男性交往的經歷，一律淘汰。

第3，這台「歡樂列車」的性奴隸分為3個組別，為「性招待組」、「按摩組」、「唱歌跳舞組」。據悉，「性招待組」除了要會喝酒，其他像脫衣服、接吻技巧等等都要會，還必須接受「3人行」。

第4，這些女生結束任務後可以獲得超過4000美元的現金與額外禮物。

第5，歡樂列車上的成員每年都必須進行2次身體檢查，除了檢查是否處女，還要接受長達20個月的培訓，期間要學中文、英文與日文，以便與外國人應對。

(中時電子報)