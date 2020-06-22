吳淡如不只是知名作品兼主持人，她投資房地產具獨到眼光，在日本東京、京都擁房產，吳淡如昨（21日）晚發文提到，她很想念東京的房子，吳淡如接著也分享她在日本接連購入房地產的原因。
受新冠肺炎疫情影響，吳淡如指出：「這大概是這10年來最長的一段時間、沒有搭任何的飛機」，讓她很想念東京的房子，同時，吳淡如也提到，東京的房子購入已快10年，不只帶她給許多美好回憶，吳淡如還提到：「說起這房子的確有故事，其實它，免費」。
吳淡如形容東京的房子是「2009年金融大海嘯的禮物」，原來在2010年日幣狂貶時，吳淡如押澳幣升丶押日幣貶值，讓她賺了一筆投資財，不過吳淡如形容這是「不義之財」，必須趕快花掉，於是她就買了東京和京都的房子。
吳淡如提到：「那些理財雜誌，一直以為在日本做生意或購買房地產投資的人，是希望日幣升值，我基本上覺得他們投資學完全沒想通」，同時，她也直言說：「不能透露太多怎樣押投機財，因為破產的可能性很高，我不想害你」。
(中時電子報)
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