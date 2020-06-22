The proposed 2021 olive branch may be the last and best chance MLB and MLBPA have to strike a deal. Players had planned on voting today whether to accept a 60-game season or allow Manfred to impose a season of his desired length, sources tell me and @JesseRogersESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) June 21, 2020

球員工會對「60場方案」投票前一刻，大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)向他們提出最後一次讓步：「如果2020球季遭中斷，明年聯盟會放棄增加季後賽場次與全聯盟DH。」美媒解讀這是大聯盟拋出橄欖枝，希望球員工會一定要接受60場。

大聯盟收視率集中在季後賽，對於球團老闆來說，季後賽愈多就是轉播收入愈多，只是球員就愈辛苦。球員工會以「擴充季後賽」做為籌碼來換取更好的復賽條件，但他們擔心2020球季被疫情中斷，明年還要被壓榨多打季後賽。現在曼佛雷德說如果今年打不完，明年就不會要求大家增加季後賽場次。

此外曼佛雷德也表示「不再接受場次調整」，若工會不接受60場，那就由曼佛雷德來決定，屆時可能只剩50場或是整季取消。他發給工會的這封信函除了是最後讓步，也是最後通牒，就看球員近日表決的結果了。其實球團老闆根本不想開季，拖得愈久，到時候能打的比賽愈少，損失的仍是球員自己。

(中時電子報)