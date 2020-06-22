蔡總統視察「勇鷹」高教機首飛。

總統蔡英文今天主持「國機國造」空軍「勇鷹高教機」首飛，此次10餘分鐘的測試，將是勇鷹英姿首度呈現在國人眼前，據悉，生產的漢翔公司將在2021年底小批量產出6架，預計在2026上半年全數66架交機完成。

勇鷹高教機今上午舉行首飛儀式，2架試飛機在跑道準備起飛。(圖/中時電子報)

因勇鷹高教機10日已在台中清泉崗機場進行首次試飛測試，今(22日)上午的首飛儀式在9點20分展開，將循過去試飛行路與航程，進行約10餘分鐘的測試，預計活動1個小時，在進行首飛儀式後，還接著要進行後續各項測試。

空軍新式高教機首飛展示22日舉行，原型機加足馬力順利升空。（圖/陳怡誠攝）

蔡英文總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發以及空軍司令熊厚基以及漢翔董事長胡開宏，邀集中外貴賓，在台中清泉崗基地進行首飛儀式，且此次首次2位試飛官，過去都有飛行IDF戰機經驗。

空軍新式高教機首飛展示22日舉行，原型機加足馬力順利升空。（陳怡誠攝）

據中時先前報導，勇鷹高教機於107年3月完成關鍵設計審查，將生產4架原型測試機，包含試飛用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，107年6月1日A1機執行上架組裝，去年9月24日出廠，由蔡總統正式命名「勇鷹號」。

(中時電子報)